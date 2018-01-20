Трамп прокомментировал прекращение работы правительства США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал остановку работы правительства страны в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета, отметив, что «демократы прежде всего озабочены нелегальными иммигрантами, чем армией и безопасностью».

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

«Демократы больше обеспокоены нелегальными иммигрантами, чем нашей армией и безопасностью на южной границе. Они могли бы легко пойти на сделку, но вместо этого решили прекратить работу правительства и сыграть в политику», — написал Трамп в Twitter.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности.