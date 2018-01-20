Трамп прокомментировал прекращение работы правительства США
Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.
«Демократы больше обеспокоены нелегальными иммигрантами, чем нашей армией и безопасностью на южной границе. Они могли бы легко пойти на сделку, но вместо этого решили прекратить работу правительства и сыграть в политику», — написал Трамп в Twitter.
Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.
Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности.