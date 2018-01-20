Трамп прокомментировал прекращение работы правительства США

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал остановку работы правительства страны в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета, отметив, что «демократы прежде всего озабочены нелегальными иммигрантами, чем армией и безопасностью».

«Демократы больше обеспокоены нелегальными иммигрантами, чем нашей армией и безопасностью на южной границе. Они могли бы легко пойти на сделку, но вместо этого решили прекратить работу правительства и сыграть в политику», — написал Трамп в Twitter.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности.

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