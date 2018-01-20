Белый дом обвинил демократов в обструкционизме после остановки работы правительства

В Белом доме осудили действия демократов в конгрессе США после того, как правительство страны приостановило работу в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета. В ведомстве заявили, что представители демократической партии «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».

«Они поставили политическую борьбу выше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищённых детей и нашей возможности служить всем американцам. Мы не будем обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы держат наших законных граждан заложниками своих безрассудных требований», — приводит официальное заявление Белого дома ABC.

JUST IN: White House statement on govt shutdown: Democrats "put politics above our national security, military families, vulnerable children, and our country’s ability to serve all Americans. We will not negotiate the status of unlawful immigrants..." https://t.co/bj2Ww3ZqeHpic.twitter.com/3cLnrUsZvg — ABC News (@ABC) 20 января 2018 г.

Там также отметили, что подобные действия демократов являются «поведением неудачников-обструкционистов, а не законодателей».

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.