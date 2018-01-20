Маккейн прокомментировал остановку работы правительства США

Американский сенатор Джон Маккейн рассказал, кто виновен в остановке работы правительства США.

Как сообщает The Hill, он считает, что ответственность за произошедшее несут все участники межправительственного конфликта.

«Политическое трюкачество, нежелание идти на компромисс и отсутствие решимости с обеих сторон привели нас к подобному», — заявил он.

По его словам, желание каждой партии продавить свою позицию оказалось важнее национальной безопасности.

«Жестокая реальность заключается в том, что мы все несём ответственность за этот провал», — добавил он.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».