Маккейн прокомментировал остановку работы правительства США

Короткая ссылка
Американский сенатор Джон Маккейн рассказал, кто виновен в остановке работы правительства США.

Как сообщает The Hill, он считает, что ответственность за произошедшее несут все участники межправительственного конфликта.

«Политическое трюкачество, нежелание идти на компромисс и отсутствие решимости с обеих сторон привели нас к подобному», — заявил он.

По его словам, желание каждой партии продавить свою позицию оказалось важнее национальной безопасности.

«Жестокая реальность заключается в том, что мы все несём ответственность за этот провал», — добавил он.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru