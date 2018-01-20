Трамп заявил, что демократы «держат в заложниках» американских военных

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Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы «держат в заложниках» американских военных.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Демократы держат наших военных в заложниках из-за их желания иметь неконтролируемую незаконную иммиграцию. Не могу этого допустить!» — заявил Трамп.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».

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