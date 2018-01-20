Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы «держат в заложниках» американских военных.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Демократы держат наших военных в заложниках из-за их желания иметь неконтролируемую незаконную иммиграцию. Не могу этого допустить!» — заявил Трамп.

Democrats are holding our Military hostage over their desire to have unchecked illegal immigration. Can’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».