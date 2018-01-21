Госдеп будет реже обновлять ленту в русскоязычном Twitter из-за задержки с принятием бюджета

Государственный департамент США будет реже обновлять ленту новостей в своём русскоязычном аккаунте в социальной сети Twitter из-за задержки с принятием бюджета.

«В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента новостей не будет обновляться регулярно», — говорится в тексте сообщения.

В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента новостей не будет обновляться регулярно.

Пожалуйста, следите за дополнительной информацией на англоязычном аккаунте @StateDept — США по-русски (@USApoRusski) 20 января 2018 г.

При этом отмечается, что за интересующей информацией можно следить на странице англоязычного аккаунта американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.