Госдеп будет реже обновлять ленту в русскоязычном Twitter из-за задержки с принятием бюджета

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Государственный департамент США будет реже обновлять ленту новостей в своём русскоязычном аккаунте в социальной сети Twitter из-за задержки с принятием бюджета.

«В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента новостей не будет обновляться регулярно», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что за интересующей информацией можно следить на странице англоязычного аккаунта американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

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