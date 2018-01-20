В Белом доме заявили, что визит Трампа в Давос под вопросом из-за приостановки работы правительства

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Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни заявил, что визит президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе может быть отменён из-за временного прекращения финансирования правительства.

Об этом сообщает CBS.

«Мы рассматриваем (возможность визита. — RT) в Давос — как с точки зрения президента, так и с точки зрения кабинета — на ежедневной основе», — заявил он, отметив, что американский лидер уже отменил запланированную ранее поездку во Флориду.

Отмечается, что форум в Давосе пройдёт с 23 по 26 января.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».

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