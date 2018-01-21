СМИ: Голосование по новому временному бюджету США назначено на 22 января

Голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на понедельник, 22 января. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на лидера республиканцев в американском сенате Митча Макконнелла.