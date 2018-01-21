СМИ: Голосование по новому временному бюджету США назначено на 22 января
Отмечается, что речь идёт о временном финансировании работы правительства до 8 февраля текущего года.
McConnell schedules vote on reopening government for 1 a.m. Monday https://t.co/Wszu2iuVnL— Washington Post (@washingtonpost) 21 января 2018 г.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал остановку работы правительства страны в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета, отметив, что члены Демократической партии США решили преподнести ему «подарок» на годовщину инаугурации.