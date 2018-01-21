СМИ: Голосование по новому временному бюджету США назначено на 22 января

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Голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на понедельник, 22 января. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на лидера республиканцев в американском сенате Митча Макконнелла.

Отмечается, что речь идёт о временном финансировании работы правительства до 8 февраля текущего года.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал остановку работы правительства страны в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета, отметив, что члены Демократической партии США решили преподнести ему «подарок» на годовщину инаугурации.

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