Трамп назвал прекращение работы правительства «подарком» от демократов
This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.
«В годовщину моего президентства демократы хотели сделать мне приятный подарок», — прокомментировал он произошедшее.
По словам американского лидера, для укрепления позиций по борьбе с преступностью и по работе с военной отраслью и ветеранами республиканцам нужно больше голосов в сенате.
Ранее Трамп прокомментировал прекращение работы правительства США.