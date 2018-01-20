Трамп назвал прекращение работы правительства «подарком» от демократов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии США решили преподнести ему «подарок» на годовщину инаугурации в виде остановки работы правительства в стране.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

«В годовщину моего президентства демократы хотели сделать мне приятный подарок», — прокомментировал он произошедшее.

По словам американского лидера, для укрепления позиций по борьбе с преступностью и по работе с военной отраслью и ветеранами республиканцам нужно больше голосов в сенате.

Ранее Трамп прокомментировал прекращение работы правительства США.