В Белом доме перестали отвечать на телефонные звонки граждан

Служба Белого дома по связям с общественностью перестала обрабатывать телефонные звонки граждан из-за приостановки работы федерального правительства страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что каждый позвонивший слышит запись автоответчика, информирующую о приостановке деятельности федерального правительства США.

При этом уточняется, что ответственность за произошедшее лежит на Демократической партии Соединённых Штатов.

«К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства...Из-за этой обструкции правительство приостановило работу», — говорится в аудиосообщении.

Звонки, как сообщается, вновь будут приниматься после того, как работа правительства будет восстановлена.

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

По данным СМИ, голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на понедельник, 22 января.