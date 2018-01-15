Косачёв считает, что тезис о «российском вмешательстве» используют политические неудачники

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв считает, что тезис о якобы российском вмешательстве используют политические неудачники.

По его словам, этот тезис включается на Западе в тот момент, когда что-то происходит не по сценарию, написанному в Вашингтоне или Брюсселе.

«И использует этот тезис своего рода лига неудачников, списывающих все свои неудачи на Россию», — цитирует РИА Новости Косачёва.

Ранее кандидат в президенты Чехии, экс-председатель Академии наук Иржи Драгош заявил, что российские спецслужбы якобы проявляют заинтересованность в переизбрании действующего президента Милоша Земана на высший пост в стране.

Косачёв назвал это заявление «крайне непорядочным ходом», не имеющим под собой никаких оснований.

«Судя по всему, в этой лиге прибыло, чем бы ни закончился второй тур президентских выборов в Чехии», — добавил Косачёв.

12 и 13 января в Чехии прошло голосование в первом туре президентских выборов. Сообщалось, что Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что все обвинения России во вмешательстве в дела США остаются голословными и вредят не только двусторонним отношениям, но и непосредственно американской стороне.