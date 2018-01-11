Песков: обвинения России во «вмешательстве» вредят самим США

Все обвинения России во «вмешательстве» в дела США остаются голословными и вредят не только двусторонним отношениям, но и непосредственно американской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, подобные заявления в адрес России «вредят не только двусторонним российско-американским отношениям, они вредят самим США».

«Потому что, когда это становится навязчивой идеей, это не создаёт комфортных условий для нормального общественного развития и жизни», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что российская сторона сожалеет в связи с «с продолжающейся кампанией» против России.

«До сих пор все эти опасения, все обвинения нашей страны во вмешательстве не имеют под собой никаких оснований и являются абсолютно голословными», — заключил он.

Ранее сообщалось, что сенаторы-демократы США выпустили новый отчёт об «углублённом вмешательстве» России.

Подробнее — в материале RT.