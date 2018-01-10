Сенаторы-демократы США выпустили новый отчёт об «углублённом вмешательстве» России

Новый доклад демократов сената предупреждает об углублении «вмешательства» России по всей Европе и США. Об этом сообщает Associated Press.

Отчёт был подготовлен по поручению лидера демократов в комитете по иностранным делам сената. Это первый подробный доклад конгресса США, посвящённый деятельности России после президентских выборов в 2016 году.

«Никогда ранее американский лидер так не игнорировал столь серьёзную и растущую угрозу национальной безопасности США», — заявил сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин.

По его словам, целью документа является желание показать «истинный масштаб усилий» российской стороны «по подрыву демократии во всём мире».

Отмечается, что действия России называются «асимметричным нападением на демократию».

В частности, Москва якобы пыталась путём кибератак, использования интернет-троллей, финансирования экстремистских политических групп повлиять на выборы во Франции, Германии, Великобритании.

Кардин призвал американского лидера Дональда Трампа создать межведомственную комиссию по вопросу «вмешательства» России, которая была аналогична той, что создали после террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что юристы Трампа обсуждают возможность допроса президента по делу о «связях» с Россией.