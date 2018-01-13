В Чехии начался второй день голосования на выборах президента

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Второй день выборов президента страны стартовал 13 января в Чехии.

Об этом сообщает Сesky rozhlas.

Отмечается, что избирательные участки открылись в 08:00 местного времени (10:00 мск) и будут работать до 14:00 (16:00 мск)

По данным издания, в первый день свой голос пришли отдать примерно две пятых граждан страны, имеющих право принимать участие в выборах. 

Если ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство голосов, 26 и 27 января состоится второй тур голосования.

Накануне в Чехии начался первый тур голосования на выборах президента.

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