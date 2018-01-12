В Чехии начался первый тур голосования на выборах президента

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Первый тур президентских выборов начался в Чехии в пятницу, 12 января, в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Об этом сообщает Сesky rozhlas.

Отмечается, что в качестве кандидатов зарегистрированы девять человек, среди которых действующий глава страны Милош Земан.

Сообщается, что на одном из избирательных участков на Земана напала женщина, выкрикивая в адрес президента оскорбления.

По данным радио, напавшей оказалась активистка FEMEN.

Голосование пройдёт в течение двух дней и завершится в субботу, 13 января, в 14:00.

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