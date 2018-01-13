Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов в Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук республики Иржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Отмечается, что в результате первого тура голосования ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов избирателей.

Также сообщается, что после обработки 97% бюллетеней Земан набрал 39,05% голосов, Драгош — 26,36%.

Ранее стало известно, что в Чехии завершился первый тур президентских выборов.