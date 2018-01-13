Земан лидирует на выборах президента Чехии

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Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчёта данных на половине избирательных участков лидирует в первом туре выборов главы государства с 41,86% голосов.

Как передаёт Чешское телевидение, на втором месте находится экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у которого 25,11% голосов, на третьем — экс-посол Чехии во Франции Павел Фишер (9,39%).

Остальные шесть претендентов на пост главы государства набрали менее 9% голосов.

Ранее сообщалось, что в Чехии завершился первый тур президентских выборов. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, 26 и 27 января состоится второй тур голосования.

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