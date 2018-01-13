В Чехии завершился первый тур выборов президента

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В Чехии завершился первый тур президентских выборов. Избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени (16:00 мск).

«Чехи во второй раз в истории выбирают главу государства. Первый тур прямых выборов президента закончился в субботу в 14:00 и начался подсчёт голосов», — сообщает Сesky rozhlas.

По предварительным данным, в голосовании приняло участие около 60% избирателей. 

Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, 26 и 27 января состоится второй тур голосования.

Голосование в первом туре проходило 12 и 13 января.

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