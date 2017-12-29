Захарова отметила колоссальный потенциал отношений России и США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью kp.ru рассказала о выстраивании двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

По словам дипломата, у российской стороны «очень трудно развивался и развивается диалог с США».

«Есть примеры того, как удаётся достигать точек соприкосновения, — например, совместное заявление США и России по Сирии. Или по-настоящему судьбоносный пример, когда благодаря информации, предоставленной американскими спецслужбами, удалось предотвратить теракт в Петербурге», — отметила Захарова.

Она добавила, что «при этом сложности остаются и налицо явное желание определённых политических группировок в Вашингтоне их усугублять».

«Наши двусторонние отношения заслуживают большего — у них колоссальный потенциал», — заключила она.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что позиция США по России не может не вызывать сожаление.

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что препятствием для улучшения отношений двух стран остаются действия конгресса США.

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