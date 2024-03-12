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ФБР заявило о новом уровне террористической угрозы в США после конфликта в Газе

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Уровень террористической угрозы в США после эскалации палестино-израильского конфликта перешёл на совершенно иной уровень.

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, Вашингтону нужно проявлять гораздо большую бдительность.

«С 7 октября эта угроза вышла на совершенно иной уровень. Думаю, настало время для гораздо большей бдительности», — передаёт слова Рэя РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что у США нет красной линии в отношении действий Израиля в секторе Газа.

Также официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американская сторона пока не планирует отправлять военных в сектор Газа.

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