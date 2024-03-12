ФБР заявило о новом уровне террористической угрозы в США после конфликта в Газе
Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
По его словам, Вашингтону нужно проявлять гораздо большую бдительность.
«С 7 октября эта угроза вышла на совершенно иной уровень. Думаю, настало время для гораздо большей бдительности», — передаёт слова Рэя РИА Новости.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что у США нет красной линии в отношении действий Израиля в секторе Газа.
Также официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американская сторона пока не планирует отправлять военных в сектор Газа.