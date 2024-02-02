В США назвали «преимуществом» проблемы с экспортом в Сербию из соседних стран

В Минсельхозе США посчитали преимуществом для американских экспортёров тот факт, что из-за конфликта на Украине возникли сложности с поставками продуктов в Сербию из соседних стран. Об этом говорится в докладе ведомства, с которым ознакомился RT.

Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США подготовила для американских экспортёров справочную информацию и рекомендации для выхода на сербский рынок.

В документе говорится о выгодах и трудностях, с которыми могут столкнуться поставщики продовольственной и сельхозпродукции. Так, по мнению специалистов ведомства, преимуществом для США является то, что государства — соседи Сербии столкнулись с ограничением экспорта из-за конфликта на Украине.

«Ввиду воздействия экономического кризиса, возникшего в результате российско-украинского конфликта, на экономику в целом соседние страны ограничены в своей способности поставлять продукты питания в Сербию», — отметили авторы доклада.

Они также подчеркнули, что Сербия предлагает хорошие возможности для поставщиков сельскохозяйственной продукции из Соединённых Штатов.

По данным ведомства, с января по октябрь прошлого года совокупный экспорт таких товаров в Сербию достиг $22,6 млн, что на 16% выше показателя за тот же период в 2022 году. США поставляли миндаль, виски, табак, батат, арахис, семена овощей и прочее.

«Американским экспортёрам продуктов питания следует наладить деловые отношения с надёжными и эффективными импортёрами и дистрибьюторами», — порекомендовали в Минсельхозе.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT заметил, что Вашингтон настойчиво добивается расширения экспорта своих сельхозпродуктов в Сербию.

«Американцы настойчиво ищут, где можно найти применение американской сельхозпродукции. Хотя она очень инфицирована химикатами, тем не менее её продвигают. США хотелось бы, чтобы их товар был востребован и на балканских рынках», — сказал эксперт.

Оленченко считает, что, помимо материальной выгоды, расширение поставок может стать ещё и политическим инструментом.

«Не исключаю, что, устроившись на рынках Сербии, а затем регулируя свой экспорт, США могут оказывать политическое давление. Предположим, если они начнут сокращать поставки, это приведёт к недостатку питания и вызовет неудовольствие населения, которое будет протестовать против властей. А нынешние сербские власти не устраивают американцев своей независимой политикой», — заключил он.

В прошлом году посольство США в Белграде намеревалось запустить пиар-кампанию для привлечения молодёжи Сербии к участию в своих инициативах.