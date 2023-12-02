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СЕ займётся продвижением «европейских стандартов» в сфере СМИ на Западных Балканах

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Совет Европы опубликовал тендер на услуги специалистов, которые помогут внедрить «европейские стандарты» свободы выражения мнений и свободы СМИ в странах Западных Балкан. С документом ознакомился RT.
СЕ займётся продвижением «европейских стандартов» в сфере СМИ на Западных Балканах
  • РИА Новости

Как следует из документа, Совет Европы в рамках программы «Горизонтальный механизм» финансирует инициативы по защите свобод выражения мнений и СМИ в Албании, Боснии и Герцеговине, Косове, Черногории, Северной Македонии и Сербии. 

«Действия направлены на укрепление потенциала ключевых национальных учреждений и субъектов... в реализации европейских стандартов свободы выражения мнений и свободы СМИ», — говорится в описании тендера. 

Речь идёт о государственных структурах, судебных органах, об общественных средствах массовой информации, а также об организациях гражданского общества, связанных с журналистикой, пояснили в СЕ. 

Совет Европы планирует нанять специалистов, которые будут взаимодействовать с этими учреждениями на Западных Балканах. Им предстоит провести юридическую и политическую экспертизу, организовать тренинги и консультации в таких областях, как «свобода выражения мнений, доступ к информации, защита и безопасность журналистов, законодательство о СМИ».

Одна из ключевых задач подрядчиков заключается в том, чтобы проанализировать правовые основы в странах региона на соответствие европейским нормам и предоставить рекомендации по улучшению. 

На услуги специалистов планируется потратить до €600 тыс., а стоимость всех мероприятий программы оценивается в €4 млн. 

По мнению научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в действиях Совета Европы просматривается попытка переформатировать ситуацию на Балканах и создать рычаги давления на общественное мнение.

«Свобода слова, гражданское общество и прочее — инструменты, которыми западная пропаганда обычно скрывает или маскирует свои намерения. То есть под видом защиты свобод предлагаются свои взгляды и стереотипы. Фактически это стремление создать ресурсы, которые идут вопреки национальной и государственной политике», — пояснил аналитик в беседе с RT. 

Оленченко добавил, что на данный момент термин «свобода слова» в Европе понимается как подчинение определённым стандартам и требованиям, следование «методичкам». 

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии предоставить €5 млн на проведение информационных кампаний о значении поддержки ЕС на Западных Балканах.

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