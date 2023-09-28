Совет Европы займётся вопросом соблюдения прав человека в ВС Армении

Совет Европы объявил о поиске специалистов, которые помогут в реализации проекта по продвижению прав человека в Вооружённых силах Армении. В СЕ рассчитывают, что по итогам программы военнослужащие и правоохранительные органы будут применять в своей работе «европейские стандарты». С тендером ознакомился RT.

Совет Европы планирует нанять до 45 специалистов с опытом в области прав человека, социологии и психологии в военной сфере, которые окажут консультационные услуги в рамках проекта.

В СЕ рассчитывают, что подрядчики, взаимодействуя с армянскими властями, пересмотрят нормативную базу.

«Министерство обороны, аппарат защитника прав человека, судебные и правоохранительные органы во взаимодействии со специалистами Совета Европы проводят пересмотр соответствующей политики, правовой и нормативной базы с целью обеспечить профилактику нарушений прав человека в вооружённых силах и эффективное рассмотрение таких случаев», — говорится в описании тендера.

В Совете Европы также рассчитывают, что по окончании проекта сотрудники военных и правоохранительных ведомств Армении будут применять в своей работе «европейские стандарты» для противодействия нарушениям прав человека.

На этот проект выделено €600 тыс., из них до €55 тыс. будет потрачено на оплату услуг консультантов.

Вместе с тем Совет Европы запустил ещё несколько инициатив по внедрению «европейских стандартов» в Армении.

Так, в июне был опубликован тендер на услуги консультантов для проекта по «поддержке» судебной реформы в стране.

«Общая цель проекта — сделать так, чтобы широкая общественность в Армении наслаждалась своими правами в соответствии с европейскими нормами и получала пользу от подотчётной и профессиональной судебной системы», — сообщалось в документе.

СЕ заявлял о намерении укрепить независимость, подотчётность и профессионализм судебной системы. Общий бюджет этой инициативы составил €1,4 млн.

Кроме того, в мае Совет Европы искал подрядчиков, способных оказать поддержку в рамках проекта «Демократическое развитие, децентрализация и надлежащее управление в Армении».

Его задача заключалась в том, чтобы содействовать принятию пересмотренной законодательной базы для местного самоуправления, «соответствующей европейским стандартам и новой территориально-административной карте» страны. Для этого СЕ был готов предоставить €1,1 млн.

Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Совет Европы пытается подтолкнуть Армению к Западу и «защитить» от какого-либо дрейфа в сторону России.

«Пашинян (премьер-министр Никол. — RT) сейчас откровенно занимает проамериканскую позицию. Очевидно, что они увидели в сегодняшних властях Армении свои силы и эти силы пытаются защитить с той целью, чтобы в итоге не победили пророссийские силы. Нанятые специалисты будут пытаться влиять на политику страну. Более того, их конечная цель — полностью выдавить Россию из Армении и Южного Кавказа и создать там очаг напряжённости», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее сообщалось о приезде в Армению ряда высокопоставленных американских чиновников, включая главу Агентства США по международному развитию (USAID).