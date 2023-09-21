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Захарова обратила внимание на попытки Запада посредничать в Карабахе

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Многие ожидания вокруг Нагорного Карабаха были связаны с посредничеством Франции и лично президентом Эммануэлем Макроном, напомнила представитель МИД России Мария Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко.
Захарова обратила внимание на попытки Запада посредничать в Карабахе
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Посмотрите, к чему это привело. Париж пытался перехватить эту повестку с посредничеством и рассказать, что посредничать у Франции получится лучше, нежели у кого бы то ни было, тем более у России. Пока Россия выполняла свои функции посредника, там были действительно хорошие, фундаментальные основания для продвижения по мирному пути урегулирования», — сказала она.

Как только западная идеология начала вклиниваться в ситуацию, всё изменилось, отметила дипломат.

По мнению Захаровой, это может послужить уроком для всех, кто будет склоняться к Западу в его посредничестве.

«Ведь Париж и на этот раз не счёл нужным даже подобрать какие-то слова для того, чтобы как-то объясниться», — подчеркнула представитель МИД.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.

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