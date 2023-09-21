Песков: есть все предпосылки для мирного договора по Нагорному Карабаху
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Он напомнил, что вопрос Карабаха был решён признанием Арменией принадлежности региона к территории Азербайджана.
«И безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором, но все предпосылки для этого имеются», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Также в Кремле сообщили, что российские миротворцы приложили все усилия, чтобы помочь людям в Карабахе покинуть опасные районы.