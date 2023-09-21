Песков: есть все предпосылки для мирного договора по Нагорному Карабаху

Между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что вопрос Карабаха был решён признанием Арменией принадлежности региона к территории Азербайджана.

«И безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором, но все предпосылки для этого имеются», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Также в Кремле сообщили, что российские миротворцы приложили все усилия, чтобы помочь людям в Карабахе покинуть опасные районы.