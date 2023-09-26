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Политолог Оленченко объяснил приезд официальных лиц США в Армению

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что официальные лица США, включая главу USAID, посетили Армению 25 сентября.
Политолог Оленченко объяснил приезд официальных лиц США в Армению
  • AFP
  • © Press Service of Armenian Prime Minister

По словам Оленченко, армянский премьер Никол Пашинян изначально не выглядел политиком, способным обеспечивать интересы Армении.

«Его поведение и те шаги, которые он предпринимал, свидетельствовали о решении каких-то личных амбиций больше, чем об интересах Армении. Ну и наиболее наглядно это подтвердилось в отношении Карабаха. А вернее в отношении того, как был решён вопрос о Карабахе», — считает политолог.

Он также отметил, что Пашинян утвердился у власти, проводя не собственные, а проамериканские идеи.

«И сейчас пришло такое осознание этого момента широким слоям населения. И когда они протестуют и выходят на улицы, я думаю, они прежде всего протестуют против Пашиняна, хотя и под лозунгами Карабаха. Сейчас, я думаю, есть понимание того, что если Пашинян останется у власти, то он приведёт Армению в полный упадок», — добавил собеседник RT.

Он выразил уверенность в том, что за Карабахом последуют уступки для внешних спонсоров, таких как США.

«И эти широкие протесты, видимо, оказались неожиданными для американцев, которые его (Пашиняна. — RT) спонсируют и подталкивают. Поэтому они спешат вступить в контакт с различного рода общественными деятелями и общественными армянскими организациями. Чтобы попытаться их склонить к той точке зрения, что Пашинян нужен как премьер-министр», заключил Оленченко.

Ранее стало известно, что высокопоставленные американские чиновники, в том числе директор Агентства США по международному развитию (USAID), посетили Армению в понедельник, 25 сентября.

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