Reuters: официальные лица США, включая главу USAID, посетят Армению 25 сентября
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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в состав делегации войдут в том числе глава USAID Саманта Пауэр и помощник американского госсекретаря Юри Ким.
Отмечается, что этот визит станет первым визитом высокопоставленных лиц США после прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.