Reuters: официальные лица США, включая главу USAID, посетят Армению 25 сентября

Высокопоставленные американские чиновники, в том числе директор Агентства США по международному развитию (USAID), посетят Армению в понедельник, 25 сентября.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в состав делегации войдут в том числе глава USAID Саманта Пауэр и помощник американского госсекретаря Юри Ким.

Отмечается, что этот визит станет первым визитом высокопоставленных лиц США после прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.