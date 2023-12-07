Отец Усса назвал очередным спектаклем заявление Госдепа США о его сыне

Госдепартамент США своим объявлением о награде за информацию о нахождении россиянина Артёма Усса в очередной раз разыгрывает международный спектакль, считает его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.

«Объявление награды в $7 млн за информацию, которую никто не скрывает, есть не что иное, как очередной акт международного спектакля», — сказал он РИА Новости.

Всё это очень далеко от законности и уважения прав человека, заявил сенатор.

Он также сказал, что Артём Усс находится в России, представители американских властей могут приехать и задать все вопросы, но, похоже, истина им не нужна.

Сам Усс-младший ранее рассказал, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.

5 декабря Госдепартамент США пообещал заплатить до $7 млн за информацию о местонахождении Артёма Усса.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. 4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.