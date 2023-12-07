RT в Telegram
Подпишись

Отец Усса назвал очередным спектаклем заявление Госдепа США о его сыне

Короткая ссылка
Госдепартамент США своим объявлением о награде за информацию о нахождении россиянина Артёма Усса в очередной раз разыгрывает международный спектакль, считает его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.
Отец Усса назвал очередным спектаклем заявление Госдепа США о его сыне
  • Gettyimages.ru

«Объявление награды в $7 млн за информацию, которую никто не скрывает, есть не что иное, как очередной акт международного спектакля», — сказал он РИА Новости.

Всё это очень далеко от законности и уважения прав человека, заявил сенатор.

Он также сказал, что Артём Усс находится в России, представители американских властей могут приехать и задать все вопросы, но, похоже, истина им не нужна.

Сам Усс-младший ранее рассказал, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.

5 декабря Госдепартамент США пообещал заплатить до $7 млн за информацию о местонахождении Артёма Усса.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. 4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить