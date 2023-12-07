РБК: Артём Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным
Об этом пишет РБК.
По его словам, вознаграждение, которое объявили США за информацию о его местонахождении, не будет никем получено.
«Так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — сказал Усс.
Кроме того, он напомнил, что Вашингтон предъявил ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов.
«Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением», — добавил бизнесмен.
Ранее сообщалось, что в Италии карабинеры ведут операцию по аресту причастных к «побегу Артёма Усса».
Позже в Европе задержали двух подозреваемых в причастности к «побегу Артёма Усса».