РБК: Артём Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным

Сын бывшего губернатора Красноярского края, бизнесмен Артём Усс заявил, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.

Об этом пишет РБК.

По его словам, вознаграждение, которое объявили США за информацию о его местонахождении, не будет никем получено.

«Так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — сказал Усс.

Кроме того, он напомнил, что Вашингтон предъявил ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов.

«Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в Италии карабинеры ведут операцию по аресту причастных к «побегу Артёма Усса».

Позже в Европе задержали двух подозреваемых в причастности к «побегу Артёма Усса».