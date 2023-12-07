RT в Telegram
Подпишись

РБК: Артём Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным

Короткая ссылка
Сын бывшего губернатора Красноярского края, бизнесмен Артём Усс заявил, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.

Об этом пишет РБК.

По его словам, вознаграждение, которое объявили США за информацию о его местонахождении, не будет никем получено.

«Так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — сказал Усс.

Кроме того, он напомнил, что Вашингтон предъявил ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов. 

«Упоминание данных обстоятельств в пресс-релизе не имеет отношения к правосудию и честному и справедливому суду, а является исключительно политическим давлением», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в Италии карабинеры ведут операцию по аресту причастных к «побегу Артёма Усса».

Позже в Европе задержали двух подозреваемых в причастности к «побегу Артёма Усса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить