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В Италии карабинеры ведут операцию по аресту причастных к «побегу Артёма Усса»

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Карабинеры в Италии проводят операцию по аресту шести человек, которые якобы помогли российскому предпринимателю Артёму Уссу бежать из-под домашнего ареста.
В Италии карабинеры ведут операцию по аресту причастных к «побегу Артёма Усса»
  • Gettyimages.ru
  • © gabrieletamborrelli

«В эти часы карабинеры… в сотрудничестве с (агентством ЕС) Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом», — говорится в заявлении миланской прокуратуры, которое цитирует РИА Новости.

Как утверждает Corriere della Sera, расследование, проведённое прокурором Джованни Тарзиа совместно с карабинерами, допускает, что побег был совершён «через словенскую границу с использованием четырёх автомобилей».

5 декабря Госдепартамент США пообещал заплатить до $7 млн за информацию о местонахождении Артёма Усса.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. 4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.

Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

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