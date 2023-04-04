Адвокат: Артём Усс сам пришёл в МВД, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Россиянин Артём Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде, рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Тихомиров.

«Артём Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде», — сказал он.

28 октября 2022 года Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артёма Усса по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере.

Перед этим, 19 октября, о задержании Усса в Италии по запросу американских властей сообщил Минюст США.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.