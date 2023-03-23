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ANSA: находящийся под домашним арестом в Италии сын красноярского губернатора Усс исчез

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Сын губернатора Красноярского края Артём Усс покинул место жительства в Милане, где он находился под домашним арестом по решению итальянского суда.
ANSA: находящийся под домашним арестом в Италии сын красноярского губернатора Усс исчез
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Maria Hernandez / EyeEm

Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.

В сообщении говорится, что карабинеры занимаются поисками россиянина.

21 марта защита сообщила, что суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США.

Адвокат заявлял о намерении подать апелляцию.

О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.

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