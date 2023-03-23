ANSA: находящийся под домашним арестом в Италии сын красноярского губернатора Усс исчез
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Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.
В сообщении говорится, что карабинеры занимаются поисками россиянина.
21 марта защита сообщила, что суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США.
Адвокат заявлял о намерении подать апелляцию.
О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.