Суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США

Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артёма Усса. Об этом сообщил адвокат россиянина. По его словам, защита подаст апелляцию.

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырёх пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», — сказал ТАСС один из адвокатов российского гражданина.

О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына. К настоящему времени россиянин переведён под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда.

США ввели санкции против задержанного в Италии Артёма Усса.