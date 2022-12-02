Задержанный в Италии сын губернатора Артём Усс переведён под домашний арест

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Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём переведён под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда.
Задержанный в Италии сын губернатора Артём Усс переведён под домашний арест
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил генконсул России в Милане Дмитрий Штодин.

«Гражданин России Артём Усс сегодня был переведён под домашний арест. По словам итальянских адвокатов, он был доставлен в квартиру в пригороде Милана, которую специально для этого сняла его семья», — сказал он.

О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября сообщил Минюст США.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына.

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