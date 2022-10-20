Губернатор Красноярского края назвал политизированными обвинения США в адрес его сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына Артёма об уклонении от санкций и отмывании денег.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал российский политик в своём Telegram.

19 октября Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса.

В американском ведомстве утверждают, что фигуранты дела обвиняются в том, что они «получали военные технологии от американских компаний», занимались «контрабандой нефти» и «отмывали десятки миллионов долларов».

В релизе также говорится, что Артём Усс «проходит экстрадиционные процедуры».