США предъявили пяти россиянам обвинения в уклонении от санкций

Соединённые Штаты предъявили пяти российским гражданам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщил американский Минюст.

Обвинения предъявлены Артёму Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

При этом Усс арестован в Италии. Орехов был арестован в ФРГ. В релизе говорится, что оба они «проходят экстрадиционные процедуры».

Также в релизе говорится об обвинениях в адрес Хуана Фернандо Серрано Понсе и Хуана Карлоса Сото за посредничество в нелегальных сделках по нефти с венесуэльской компанией PDVSA.

В мае замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.