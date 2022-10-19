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США предъявили пяти россиянам обвинения в уклонении от санкций

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Соединённые Штаты предъявили пяти российским гражданам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщил американский Минюст.
США предъявили пяти россиянам обвинения в уклонении от санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Обвинения предъявлены Артёму Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

При этом Усс арестован в Италии. Орехов был арестован в ФРГ.  В релизе говорится, что оба они «проходят экстрадиционные процедуры».

Также в релизе говорится об обвинениях в адрес Хуана Фернандо Серрано Понсе и Хуана Карлоса Сото за посредничество в нелегальных сделках по нефти с венесуэльской компанией PDVSA.

В мае замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.

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