Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края
- AP
Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В релизе говорится, что в числе других пятерых россиян обвинения предъявлены «Артёму Уссу, сыну губернатора Красноярского края России».
Обвинения также предъявлены россиянам Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
Также в релизе говорится об обвинениях в адрес Хуана Фернандо Серрано Понсе и Хуана Карлоса Сото за посредничество в нелегальных сделках по нефти с венесуэльской компанией PDVSA.
В Минюсте США утверждают, что фигуранты дела обвиняются в том, что они «получали военные технологии от американских компаний», занимались «контрабандой нефти» и «отмывали десятки миллионов долларов».