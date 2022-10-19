Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края

Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.

Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В релизе говорится, что в числе других пятерых россиян обвинения предъявлены «Артёму Уссу, сыну губернатора Красноярского края России».

Обвинения также предъявлены россиянам Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Также в релизе говорится об обвинениях в адрес Хуана Фернандо Серрано Понсе и Хуана Карлоса Сото за посредничество в нелегальных сделках по нефти с венесуэльской компанией PDVSA.

В Минюсте США утверждают, что фигуранты дела обвиняются в том, что они «получали военные технологии от американских компаний», занимались «контрабандой нефти» и «отмывали десятки миллионов долларов».