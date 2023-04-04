Бежавший из-под домашнего ареста в Италии Артём Усс заявил, что находится в России
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Об этом он сказал РИА Новости.
Усс также заявил, что в его случае суд Италии продемонстрировал явную политическую ангажированность и готовность «прогнуться» под США.
21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.
Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.
О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.