Бежавший из-под домашнего ареста в Италии Артём Усс заявил, что находится в России

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Россиянин Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность правосудия. Сейчас он находится в России.
Бежавший из-под домашнего ареста в Италии Артём Усс заявил, что находится в России
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Candoni / EyeEm

Об этом он сказал РИА Новости.

Усс также заявил, что в его случае суд Италии продемонстрировал явную политическую ангажированность и готовность «прогнуться» под США.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.

Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.

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