Corriere della Sera: Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников

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Арестованный в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём сбежал помощи нескольких сообщников.

Об этом пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на следствие.

Отмечается, что в день побега Усса недалеко от дома его ожидал водитель.

Усс также пользовался мобильным телефоном. По данным следствия, он Усс контактировал с сетью сообщников.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.

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