Corriere della Sera: Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников
Об этом пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на следствие.
Отмечается, что в день побега Усса недалеко от дома его ожидал водитель.
Усс также пользовался мобильным телефоном. По данным следствия, он Усс контактировал с сетью сообщников.
21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.