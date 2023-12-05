Госдеп США пообещал заплатить до $7 млн за информацию об Артёме Уссе
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Объявление об этом опубликовано на сайте Госдепа.
Американские власти обвиняют мужчину в попытке обойти санкции и в «заговоре с целью мошенничества».
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.
4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.
Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.
По имеющимся данным, у Соединённых Штатов нет подтверждений причастности российских спецслужб к побегу российского предпринимателя.
В июле Итальянский Верховный кассационный суд закрыл дело об экстрадиции Усса.