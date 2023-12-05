Госдеп США пообещал заплатить до $7 млн за информацию об Артёме Уссе

Госдепартамент США обещает заплатить до $7 млн за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артёма Усса, который ранее был задержан в Италии, однако позднее вернулся в Россию.

Объявление об этом опубликовано на сайте Госдепа.

Американские власти обвиняют мужчину в попытке обойти санкции и в «заговоре с целью мошенничества».

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.

4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.

Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

По имеющимся данным, у Соединённых Штатов нет подтверждений причастности российских спецслужб к побегу российского предпринимателя.

В июле Итальянский Верховный кассационный суд закрыл дело об экстрадиции Усса.