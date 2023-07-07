Адвокат Нардо подтвердил, что суд в Италии закрыл дело об экстрадиции Усса-младшего в США

Итальянский Верховный кассационный суд закрыл дело об экстрадиции на территорию Соединённых Штатов Артёма Усса, сына бывшего красноярского губернатора Александра Усса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Виничио Нардо.

«Суд постановил, что он не находится на итальянской территории, и закрыл дело как в отношении процедуры экстрадиции, так и в отношении меры пресечения в виде ареста», — заявил адвокат.

Защитник разъяснил, что, раз человек не находится «в руках итальянского государства», значит, он больше не представляет интереса для действий по его выдаче другой стране.

Ранее агентство ANSA сообщило, что кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции Артёма Усса в США.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.

4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.

Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.