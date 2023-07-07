ANSA: кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции Артёма Усса в США
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Об этом сообщает агентство ANSA.
«Судьи, согласно юридическим источникам, отменили приговор об экстрадиции и меру пресечения после получения официального сообщения Минюста о том, что российский предприниматель больше не находится на «итальянской территории», — сказано в сообщении.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.
4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.
Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.
По имеющимся данным, у Соединённых Штатов нет подтверждений причастности российских спецслужб к побегу российского предпринимателя.