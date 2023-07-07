Узнать больше

ANSA: кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции Артёма Усса в США

Короткая ссылка
Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции россиянина Артёма Усса в США в связи с тем, что мужчина больше не находится в республике.
ANSA: кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции Артёма Усса в США
  • Gettyimages.ru
  • © sabthai

Об этом сообщает агентство ANSA.

«Судьи, согласно юридическим источникам, отменили приговор об экстрадиции и меру пресечения после получения официального сообщения Минюста о том, что российский предприниматель больше не находится на «итальянской территории», — сказано в сообщении.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.

4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.

Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

По имеющимся данным, у Соединённых Штатов нет подтверждений причастности российских спецслужб к побегу российского предпринимателя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить