Corriere della Sera: у США нет подтверждений причастности спецслужб России к побегу Усса
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Об этом пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на представителя американской разведки.
Отмечается, что миланская прокуратура запросила у властей Германии, Сербии и Словении информацию о номерных знаках, предположительно, задействованного в побеге автомобиля и возможном участии до пяти человек в сопровождении Усса.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское издание ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.
4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.
Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.