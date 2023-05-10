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Corriere della Sera: у США нет подтверждений причастности спецслужб России к побегу Усса

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У Соединённых Штатов нет подтверждений причастности российских спецслужб к побегу российского предпринимателя Артёма Усса, находившегося под домашним арестом в Милане, из Италии.
Corriere della Sera: у США нет подтверждений причастности спецслужб России к побегу Усса
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Об этом пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на представителя американской разведки.

Отмечается, что миланская прокуратура запросила у властей Германии, Сербии и Словении информацию о номерных знаках, предположительно, задействованного в побеге автомобиля и возможном участии до пяти человек в сопровождении Усса.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское издание ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.

4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.

Он добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

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