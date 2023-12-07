Отец Артёма Усса: сын в России, американцы могут приехать и задать вопросы

Российский предприниматель Артём Усс, за которого Госдеп США обещает до $7 млн, находится в России, представители американских властей могут приехать и задать все вопросы, но, похоже, истина им не нужна, заявил его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.

«Артём — в России, и представители властей США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно с тем, чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна», — сказал он РИА Новости.

По словам сенатора, арест Усса в Милане изначально был политически мотивирован и нужен был США для пополнения «обменного фонда».

«Об этом недвусмысленно говорилось в том числе и в западной прессе. Подтверждением тому является и тот факт, что, насколько мне известно, все участники так называемого дела о якобы незаконных поставках нефти, продукции двойного назначения и т. п. находятся на свободе», — продолжил российский сенатор.

Сам Усс-младший ранее рассказал, что считает преследование со стороны американских властей политически мотивированным.

5 декабря Госдепартамент США пообещал заплатить до $7 млн за информацию о местонахождении Артёма Усса.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. 4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.