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USAID потратит $10 млн на защиту прав человека в Армении

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Агентство США по международному развитию (USAID) ищет исполнителей для реализации программы по продвижению прав человека в Армении. Американские специалисты намерены бороться за «основополагающие свободы» и укреплять нормативно-правовую базу страны. С текстом документа ознакомился RT.
USAID потратит $10 млн на защиту прав человека в Армении
  • Gettyimages.ru

Агентство США по международному развитию проводит маркетинговое исследование, чтобы оценить заинтересованность организаций в новом проекте, бюджет которого составит $10 млн.

«Миссия USAID в Армении разрабатывает программу с предварительным названием «Продвижение прав человека в Армении», цель которой — продвижение прав человека и основополагающих свобод в Армении посредством предотвращения и реагирования на нарушения прав человека, а также укрепления защиты прав», — отмечается в документе.

Так, американские специалисты намерены укрепить правозащитные учреждения и механизмы надзора, а также «повысить спрос со стороны населения к защите прав и улучшить доступ к ним». В этом случае права человека будут «более защищёнными», а нарушения в этой сфере будут эффективнее предупреждаться и устраняться, убеждены в USAID.

По мнению политолога Александра Дудчака, американская программа станет очередной «обработкой» Армении.

«Сейчас они (Соединённые Штаты. — RT) активно взялись за обработку Армении. USAID — организация, которая участвует в большом количестве направлений: и в энергетике они, и в банковской сфере. То, что они сейчас делают, — первый шаг. Они смотрят, на чём дальше сосредоточивать своё внимание для превращения Армении в очередную анти-Россию», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Ранее USAID планировало оказать поддержку Армении в вопросах коммуникации и повысить уровень доверия правительству внутри страны.

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