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США помогут правительству Армении «повысить уровень доверия» внутри страны

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует оказать поддержку Еревану в вопросах коммуникации и повысить уровень доверия правительству среди жителей страны. На эти цели из американского бюджета может быть выделено до $20 млн. С описанием нового проекта ознакомился RT.
США помогут правительству Армении «повысить уровень доверия» внутри страны
  • AFP
  • © Alain JOCARD

Американское агентство по международному развитию объявило о поиске организаций, заинтересованных в реализации инициативы, рассчитанной на пять лет. Её общий бюджет может составить от $18 млн до $20 млн.

«Цель деятельности USAID по поддержке стратегических коммуникаций — оказать поддержку правительству Армении в создании эффективных, оптимизированных, основанных на данных и ориентированных на граждан стратегических коммуникационных систем, возможностей и практик», — говорится в документе.

В ведомстве считают, что армянские власти столкнулись с рядом проблем при информировании населения о реформах в стране. Среди них — отсутствие механизмов коммуникации, неверная информация из внешних и внутренних источников, а также низкий уровень медиаграмотности, который «мешает гражданам ориентироваться во всё более изощрённых кампаниях по дезинформации».

Ссылаясь на данные из исследований, в USAID заявили, что отсутствие скоординированных сообщений подрывает доверие жителей Армении к правительству, его способности продвигать программу реформ и противостоять внутреннему и внешнему злонамеренному влиянию.

В связи с этим в американском агентстве планируют заняться организацией сферы стратегических коммуникаций госсектора, а также обеспечить наличие институциональных систем и возможностей для управления информацией. 

Основным партнёром проекта станет руководитель аппарата премьер-министра республики, подчёркивается в документе. 

В USAID ожидают, что в результате этих мероприятий удастся повысить уровень доверия граждан Армении к правительству. 

«Власти повысят уровень доверия общественности внутри страны, а также укрепят и диверсифицируют свои отношения на международной арене», — убеждены в ведомстве.

В конце сентября в Ереване прошли акции протеста, участники которых требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Между тем глава кабмина республики отметил важность поддержки со стороны Соединённых Штатов в преодолении стоящих перед властями проблем. 

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