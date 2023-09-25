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Пашинян заявил о важности поддержки Армении со стороны США

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с американским сенатором Гэри Питерсом отметил важность поддержки США в преодолении проблем, стоящих перед Ереваном.
Пашинян заявил о важности поддержки Армении со стороны США
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Никол Пашинян подчеркнул существующее тесное сотрудничество с США, в том числе укрепление демократии в нашей стране, эффективную реализацию реформ и других направлений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Питерс выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, а также подтвердил поддержку Вашингтоном территориальной целостности Армении.

Ранее в МИД России заявили, что официальный Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с Москвой.

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