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МИД: Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с Россией

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Министерство иностранных дел России заявило, что официальный Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи Армении с Россией.
МИД: Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с Россией
  • РИА Новости

«Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России выразили уверенность, что подавляющая часть населения Армении осознаёт это.

В российском министерстве подчеркнули, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 сентября содержит неприемлемые выпады в адрес России.

До этого глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.

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