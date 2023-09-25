МИД: Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи с Россией

Министерство иностранных дел России заявило, что официальный Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи Армении с Россией.

«Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России выразили уверенность, что подавляющая часть населения Армении осознаёт это.

В российском министерстве подчеркнули, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 сентября содержит неприемлемые выпады в адрес России.

До этого глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.