Лавров: в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби
- РИА Новости
Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на ГА ООН.
По его словам, в других странах бывшего СССР имеются лобби, продвигающие интересы Вашингтона и партнёров. Лавров заявил, что таких организаций довольно много.
«Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Повторю ещё раз — мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.