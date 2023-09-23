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Лавров: в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби

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На территории Армении существует мощнейшее прозападное лобби, которое работает на подрыв влияния России.
Лавров: в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на ГА ООН.

По его словам, в других странах бывшего СССР имеются лобби, продвигающие интересы Вашингтона и партнёров. Лавров заявил, что таких организаций довольно много.

«Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Повторю ещё раз — мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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