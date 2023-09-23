Лавров: в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби

На территории Армении существует мощнейшее прозападное лобби, которое работает на подрыв влияния России.

Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на ГА ООН.

По его словам, в других странах бывшего СССР имеются лобби, продвигающие интересы Вашингтона и партнёров. Лавров заявил, что таких организаций довольно много.

«Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Повторю ещё раз — мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.