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«Вечерне новости»: призывавшего к санкциям против России главу Минэкономики Сербии уволили

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Главу Минэкономики Сербии Раде Басту, призывавшего к введению антироссийских санкций, сняли с занимаемой должности. Об этом сообщило издание «Вечерне новости» со ссылкой на источник.
«Вечерне новости»: призывавшего к санкциям против России главу Минэкономики Сербии уволили
  • Gettyimages.ru
  • © Natasa Ivancev

Отмечается, что увольнение было исполнено по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы.

«В запросе, который направлен премьеру Ане Брнабич, Дачич и Палма указали, что у Басты есть срок для ухода в отставку со всех постов, на которые его выдвинула их коалиция, что включает в себя и должность министра», — говорится в заявлении.

В марте Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.

В апреле «Движение социалистов» главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало сербского премьера Ану Брнабич отправить в отставку Басту за новые призывы к введению санкций против России.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям, несмотря на беспрецедентное давление на Белград.

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