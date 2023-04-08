В Сербии призвали к отставке главы Минэкономики за призывы к санкциям против России

«Движение социалистов» главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало сербского премьера Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению санкций против России.

Ранее сообщалось, что Баста на встрече с представителями МВФ сообщил, что поддерживает курс сербского лидера Александра Вучича, но «не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении России».

«Движение социалистов напоминает общественности Сербии о призыве к отставке Раде Басты из правительства», — приводит РИА Новости заявление.

Это объединение назвало чиновника «невоспитанным русофобом».

«Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую возглавляет», — отметили в «Движении социалистов».

В марте Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям, несмотря на беспрецедентное давление на Белград.